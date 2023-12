A San Silvestro film d’autore allo Spazio Gloria

Pomeriggio e sera di San Silvestro al cinema, con la programmazione dello Spazio Gloria di via Varesina 72 a Como. Oggi alle 18.30 "Foglie al vento" di Aki Kaurismaki, vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes 2023. Due persone sole (Alma Pöysti e Jussi Vatanen) si incontrano per caso una notte a Helsinki. È l’ultima occasione per trovare il primo, unico e definitivo amore della loro vita. Alle 21 "Un colpo di fortuna": Woody Allen torna con un film sull’importante ruolo che il caso gioca nelle nostre vite.