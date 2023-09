A piedi fra boschi e fiumi: Land Art a Dolzago (Lecco)

DOLZAGO (Lecco)

"Un movimento a piedi che riflette il movimento e il divenire delle opere d’arte create con i materiali del bosco. Una passeggiata in natura per ammirare le opere già installate e costruirne collettivamente una nuova, apprendendo le tecniche di Land Art". In queste poche parole è racchiusa la sintesi del progetto che vede ora due importanti appuntamenti, sabato e il 30 settembre, lungo l’antico percorso di fede dell’Alta Brianza.

Un percorso con opere di Land Art, appunto, organizzato dalla Cooperativa Liberi Sogni che a marzo, assieme alla Rete delle associazioni del progetto dell’antico percorso di fede, ha indetto una call for artist per installazioni: “L’Uomo è Natura: una relazione sacra e profonda“. I sei vincitori, le cui opere saranno allestite lungo il percorso, sono Karin van der Molen per Annone, Francesco Fossati per Oggiono, Rosa Lanzaro per Ello, Luca Olivieri per Dolzago, Rodolfo Liprandi per Castello Brianza ed Elena Redaelli per Colle Brianza.

Il primo appuntamento per andare alla scoperta delle installazioni è per sabato alle 14 partendo dalla chiesa di Sant’Alessandro a Cavonio di Dolzago, con l’inaugurazione dell’opera di Luca Olivieri, performance dell’artista. Tappa successiva, alle 15 alla chiesa di San Lorenzo di Brianzola di Castello Brianza, con visita alla mostra fotografica di Roberto Pirola e inaugurazione dell’opera di Rodolfo Liprandi. Infine alle 16 l’inaugurazione dell’opera di Elena Redaelli alla Cappelletta di San Martino, sotto la chiesa di Bestetto di Colle Brianza.

Il sabato successivo, 30 settembre, sarà la volta della seconda tratta Annone, Oggiono, Ello con partenza al mattino. La partecipazione è gratuita: il programma completo e le informazioni si trovano sul sito www.liberisogni.orgcalendario.

Paola Pioppi