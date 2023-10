A Palazzo Landi Mixing colors Exibition. Collettiva di dieci artisti del Lodigiano

Si chiama Mixing colors Exibition 2023 la collettiva prevista a Guardamiglio per un mese, con ritratti di paesaggi, acquerelli, quadri materici, tele dipinte in acrilico e ad olio. Per salutare l’autunno, l’artista Fabio Ferrari ha riunito dieci pittori, che proporranno più di 70 quadri, in una mostra a tema libero a disposizione del pubblico da oggi al 12 novembre. La ospiterà il prestigioso Palazzo Landi. "L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare l’arte nel territorio, tramite una mostra che mescola dieci percorsi pittorici eterogeni - spiega l’organizzatore -. La mostra è aperta al pubblico tutti i sabati e le domeniche dalle 16 alle 19. Espongono: Luigi Campagnoli, Fabio Ferrari, Vittoriana Mascheroni e Maria Peverali (Casalpusterlengo), Maria Pia Ciusani (Terranova dei Passerini), Florentina Panainte (Santo Stefano), Diego Fontanella (Codogno), Silvia Grecchi, Mauro Sesini e Arduino Quintini (Somaglia).