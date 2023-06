80enne tifa Inter: scontro tra "sciure" al circolo anziani. Una viene chiamata "garampana"!

Emilio

Magni

Garampana

La "sciura" Cleofe è grande tifosa dell’Inter da quando, ormai tanti anni fa, era bambina e andava a San Siro assieme al padre a tifare per idoli neroazzurri come Benito Lorenzi, Nacka Skoglund, Istava Nyers, più tardi per Angelillo, poi Bonisegna, il "Bonimba" di Gianni Brera, e tanti altri "amori". Figuriamoci quindi quanto è su di giri la sua passione per l’Inter in questi giorni d’attesa per la finale di Champions, anche se ormai la Cleofe ha doppiato da qualche anno la boa delle ottanta primavere. Ed è stato così che l’altro pomeriggio al circolo degli anziani, dove la donna trascorre qualche ora del pomeriggio a giocare alle carte e a discutere, quasi sempre di calcio, si è scontrata con la "sciura" Lisa che invece è una scatenata milanista. Le due donne erano sedute a un tavolo, litigando. Mentre la Cleofe ostentava grande soddisfazione per la sua Inter in finale commentando con euforia: "Sun propri cuntenta per la final de la Campions. Sun propri cuntenta. Ti te podet no capì", la rivale ha annunciato che lei questa sera invece sarà idealmente a Istanbul a tifare "per i ingles" e gufare contro l’Inter. La "sciura" Lisa ha dirottato sulla nazionalità della squadra temendo di non saper dire bene Manchester City e quindi di fare brutta figura. L’affermazione ha fatto assai arrabbiare la Lisetta: "Ma tass, brutta garampana, d’una garampana". E le ha buttato le carte addosso dopo aver raccolto il mazzo rimasto sul tavolo. Poi ha messo le mani dietro la schiena ed ha incrociato le dita, contro la maledizione lanciata dalla Lisa. Dare della garampana a una donna è certamente un’offesa assai pesante. Significa donna trasandata, brutta, volgare, sguaiata, tanto da richiamare alle "signore" dedite alla prostituzione. Carampana è parola italiana (in dialetto garampana). È un termine della Venezia di qualche secolo fa. Tra i calli era la casa di piacere Ca’ Rampani, frequentata da molti gaudenti. Carampane erano quindi chiamate le donne che vi svolgevano la loro attività.

mail: [email protected]