Come difendersi dallo smog a Milano? Dalla casa agli orari per la corsa: i consigli (strategici) di Legambiente

Milano, 6 febbraio 2025 - Come difendersi dallo smog? Ecco alcune misure che possono aiutare, secondo il responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, Damiano Di Simine, che all'Adnkronos ha fornito alcuni spunti all'indomani del report Mal'Aria 2025, che conferma Milano ai vertici delle città italiane più inquinate (seconda solo a Frosinone). Cinquanta centraline su 98 presenti in 25 città delle Penisola hanno superato i limiti giornalieri di Pm10”, si legge nelle prime righe del report. E se in cima c’è Frosinone nel Lazio con 70 giorni di sforamento, Milano segue subito dopo con 68 sforamenti registrati nella centralina della trafficatissima viale Marche, lungo la circonvallazione della 90-91. Cosa tenere a mente, secondo l'esperto di Legambiente: dalla mobilità attiva ai climatizzatori a pompa di calore fino a qualche piccola - ma strategica - accortezza da adottare in casa.