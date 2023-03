Rischio acrilammide e allerta alimentare: richiamate confezioni di patatine

Nuovo richiamo alimentare per rischio chimico da parte del ministero della Salute. Il richiamo, a causa di livelli alti di Acrilammide, riguarda Ortolana Amica Chips in confezione da 100 grammi con scadenza il 25 marzo 2023 e prodotto nello stabilimento olandese Yellow Chips B.v. Chi fosse in possesso di queste confezioni è pregato, si legge sul sito del ministero, “di riportarle al punto vendita”. Ma cos’è l’acrilammide? E’ una sostanza che si può formare nella cottura di alimenti che contengono amido (patate, biscotti, pane, eccetera) e nella tostatura dei cereali e del caffè, ma solo ad alte temperature. L’acrilammide è il risultato della reazione tra alcuni zuccheri e l’aminoacido asparagina, entrambi contenuti negli alimenti, in seguito a cotture a temperature molto alte, che in casa si possono raggiungere con la frittura, in forno o con la griglia per periodi prolungati.

Secondo l’Associazione italiana per la Ricerca sul Cancro recenti “studi condotti con animali di laboratorio hanno dimostrato il legame tra l’aumento del rischio di sviluppare tumori e l’esposizione all’acrilammide, a dosi molto elevate. Negli esseri umani mancano studi sperimentali che possano confermare questo risultato. In attesa di ulteriori studi che possano confermare con certezza il legame tra acrilammide alimentare e cancro, gli esperti consigliano di limitare l’esposizione a questa sostanza scegliendo con cura gli alimenti e le tecniche di cottura e seguendo un’alimentazione sempre varia”.