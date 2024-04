Milano, screening gratuiti per la cataratta al San Donato: uno staff multidisciplinare per valutare il cristallino

Milano, 9 aprile 2024 – I dati aggiornati al 2023 riferiscono che sono più di 600mila gli interventi l’anno per la cataratta a conferma che il problema colpisce tantissime persone. In merito a una condizione che interessa tanti e che per il 95% dei casi è associata all’invecchiamento, l’IRCCS Policlinico San Donato ha organizzato per sabato 20 aprile dalle 9 alle 12 una mattinata di screening gratuiti per la cataratta: a chi vuole è consentito un consulto medico e una visita per rilevare la condizione attuale della propria vista.

Il progetto, patrocinato da GSD Foundation, metterà a disposizione uno staff multidisciplinare, di oculisti e di ortottisti, dell'Unità Operativa di Oculistica diretta dal dottor Gaspare Monaco, per garantire alla popolazione interessata una valutazione della salute del cristallino.

L'esperienza dell'UO di Oculistica e le più moderne strumentazioni nel campo della diagnosi saranno disponibili per i consulti di tutti i partecipanti.

I pazienti potranno usufruire di una consulenza a tutto tondo, durante la quale verranno discussi e valutati i sintomi e la gravità della cataratta, nonché le opzioni di trattamento disponibili che potrebbero includere l'intervento chirurgico o trattamenti non chirurgici.

Tutto questo per sviluppare insieme un piano personalizzato, per affrontare la cataratta e migliorare la qualità della visione e della vita del paziente.