Ottobre rosa, mese della prevenzione del tumore al seno: le iniziative di Fondazione Libellule Insieme

Da 30 anni il mese di ottobre si tinge di rosa per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione nella lotta al tumore del seno. Il progetto è nato in America nel 1992 e negli anni successivi si è diffuso in tutto il mondo: oggi sono circa 70 gli Stati che vi aderiscono. In ogni Paese vengono organizzate iniziative, visite gratuite e campagne di informazione su prevenzione e cura dalle aziende sanitarie pubbliche, associazioni di volontariato, associazioni pazienti e aziende farmaceutiche. A Milano, anche Fondazione Libellule Insieme partecipa a questo movimento internazionale con grande impegno e spirito di coinvolgimento delle tante aziende virtuose che negli anni sostengono gli stessi obiettivi con fiducia e tenacia.

Ecco una carrellata delle attività di Ottobre 2024: raccolte fondi per erogare visite ed esami gratuiti, prevenzione dei tumori e informazione, supporto alle pazienti oncologiche. Ma non solo.

Brico io Una partnership iniziata lo scorso anno che Brico io ha voluto confermare anche per il 2024: Brico io, che con entusiasmo ha deciso di supportare la mission della Fondazione condividendone e apprezzandone le finalità, offrirà, all’interno degli 80 punti vendita Brico io a gestione diretta presenti in tutta Italia, una selezione di articoli utili per la casa e la persona, come profumatori, saponi e shopper; una parte del ricavato verrà utilizzata per finanziare le attività della Fondazione con l’obiettivo di permettere a un sempre maggior numero di donne di accedere a un luogo sicuro nel quale effettuare in tempi rapidi le diagnosi di routine o di essere curate da personale medico qualificato e attento, che sia in grado di accompagnarle anche nel lungo e complesso percorso post operatorio. Per aiutare le pazienti oncologiche a superare i momenti difficili legati agli effetti collaterali delle terapie e consentire loro di tornare a guardarsi allo specchio con rinnovata fiducia, parte del ricavato del progetto realizzato in collaborazione con Brico io contribuirà ad aiutare le donne nel dotarsi di innovativi patch cutanei realizzati da Benesserecapelli: una soluzione per infoltire il diradamento basata sull’applicazione di capelli veri evitando così il fastidioso uso della parrucca.

Inoltre, parte dei fondi verrà impiegata per offrire ecografie mammarie con visita senologica e mammografie per le donne in fragilità o in condizioni di difficoltà economica afferenti alla comunità della Fondazione Arché onlus.

Avon Cosmetics

AVON è ancora una volta al fianco delle Libellule. Da sempre in prima linea per aiutare le donne a conquistare e mantenere il loro potere e a migliorare la loro vita sostenendo concretamente le cause femminili, partecipa attivamente al Pink October supportando alcune realtà che si occupano di salute femminile e lotta ai tumori, tra cui Fondazione Libellule Insieme. Parte dei fondi ricavati nel 2023 a favore della Lotta al Tumore al Seno andrà a coprire le spese mediche per: 1. Offrire programmi di prevenzione del tumore al seno a donne in difficoltà socioeconomica individuate attraverso l'Associazione Comunità Il Gabbiano ODV, che con l'iniziativa "Donne Oltre le Mura" aiuta donne particolarmente vulnerabili, in uscita dal carcere o in affidamento territoriale, che spesso entrano in carcere già in condizioni di salute precarie, sovente aggravate dall'ambiente carcerario stressante e poco salutare; 2. Offrire mammografie alle donne che per età non rientrano nel programma di screening del tumore della mammella organizzato da Regione Lombardia: fascia compresa tra i 40 e 45 anni, oltre i 74 anni. Le donne che rientrano nelle fasce d’età indicate potranno usufruire di una mammografia gratuita presso la sede della Fondazione, in Via Filippino Lippi 19 a Milano. Gli appuntamenti con questa iniziativa di prevenzione mammaria sono fissati per il 25 e 28 Ottobre. Le donne che rientrano nelle fasce d’età indicate potranno usufruire di una mammografia gratuita presso la sede della Fondazione, in Via Filippino Lippi 19 a Milano. L’indirizzo per prenotare è visite@fondazionelibelluleinsieme.it. I posti sono limitati e le richieste verranno evase in base all'ordine cronologico di ricezione dell'email. IMPORTANTE: le donne che intendono aderire non devono aver già eseguito una mammografia negli ultimi 12 mesi, salvo il caso in cui non si siano nel frattempo manifestati dei sintomi o sia stato richiesto questo esame da uno specialista.

Intégrée

Il brand Intégrée devolverà 1 € per ogni prodotto della gamma M.E.B.I. venduto durante il Pink October. Prima e unica nel suo genere, questa linea di cosmetici morfologici innovativi è stata formulata appositamente per intervenire sulle quattro morfologie umane. Altissimo indice di naturalità e biocompatibilità sono le due caratteristiche che contraddistinguono i prodotti della gamma, adattando così a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. Intégrée è impegnata quotidianamente nello sviluppo di formulazioni innovative, prive di siliconi, coloranti, etossilati, parabeni e allergeni. Uno dei pilastri fondamentali è l'uso di ingredienti naturali, con un indice di naturalità che varia tra il 90% e il 99%. Questo impegno non solo assicura un alto livello di sicurezza, ma anche una compatibilità eccezionale con tutti le tipologie di pelle, eliminando il rischio di irritazioni e reazioni allergiche. Tutti i prodotti viso e corpo delle gamme firmate Intégrée è stato proclamato come “sensitive skin tested”. L'approccio alla cura della pelle di Intégrée va oltre la semplice applicazione di prodotti, promuovendo un vero e proprio percorso di bellezza naturale che integra trattamenti mirati con uno stile di vita sano e consapevole. Oltre alla importante raccolta fondi che andrà a coprire le spese mediche per l'erogazione di ecografie mammarie alle donne in difficoltà socioeconomica, Intégrée offrirà alcune sessioni di trattamento I.R. beauty expert presso la sede della Fondazione. Dedicati alle pazienti oncologiche, questi trattamenti viso della durata di 30 minuti si avvarranno di una tecnologia dotata di bio-ceramiche di ultima generazione in grado di generare termofrequenze ad infrarossi che, mettendo in vibrazione le molecole dei tessuti, trasferiscono l’energia necessaria per intervenire sugli inestetismi, riducendo in modo significativo le infiammazioni dei tessuti. L’energia prodotta dalle bio-ceramiche permette di lavorare (veicolando i principi attivi dei prodotti applicati con indice di naturalità da 90% a 99%) sulle fibre di collagene promuovendone la produzione; migliora l’ossigenazione tissutale, aumenta la vasodilatazione, rilassa le fibre muscolari e detossina i tessuti. La pelle appare fin da subito liftata, rimpolpata, tonificata, depurata, compatta e radiosa. È possibile prenotare un trattamento viso per il 9/11, presso la sede della Fondazione Libellule Insieme, a Milano in via Filippino Lippi 19, inviando un’email a: eventi@fondazionelibelluleinsieme.it. I posti sono limitati e le richieste verranno evase in base all'ordine cronologico di ricezione dell'email. Come tutte le iniziative offerte per il mese rosa, che si svolgono presso la Fondazione Libellule Insieme, saranno invitate a partecipare solamente le pazienti oncologiche. Per dar modo a tutte di provare questo trattamento, sarà data la precedenza alle donne che non hanno già partecipato ad eventi offerti dalla Fondazione. A seguire, il 12 Novembre alle ore 18:00 si terrà anche un evento Get together presso la Fondazione Libellule Insieme, in cui sarà possibile approfondire il metodo M.E.B.I. e alcune tematiche relative alle problematiche dei vari tipi di pelle con un focus sul riequilibrio.

Yves rocher Prendersi cura della propria bellezza, quando si affrontano terapie oncologiche, non è di solito tra le priorità. Eppure, sono molti gli studi scientifici che confermano quanto sia importante, per favorire la guarigione, dedicare del tempo di qualità al benessere anche estetico e psicologico. Yves Rocher, brand francese che da tempo sostiene le Libellule, ha organizzato alcuni eventi concentrati sui Laboratori di bellezza dedicati alle donne in cura. L'iniziativa di ottobre, organizzata in collaborazione con la Fondazione Libellule Insieme, sarà dedicata alla Skindiag, analisi della pelle personalizzata, tecnologia sviluppata a partire dall’expertise della Cosmétique Végétale. In soli 5 minuti e con solo pochi scatti in zone selezionate del viso, grazie all’apposita applicazione, si analizzeranno ben 22 parametri della pelle, indicandone la tipologia, mettendo in evidenza i punti di forza e rilevando le categorie da trattare. Un’analisi della pelle approfondita per individuare la routine perfetta per ciascuna partecipante. Oltre alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura è necessario pensare e “fare” qualcosa di bello per se stesse. L’appuntamento con la skindiag di Yver Rocher presso la sede della Fondazione Libellule Insieme è fissato per sabato 12 ottobre, dalle ore 15:00 alle ore 17:30. Per info e prenotazioni, inviare un’email a: eventi@fondazionelibelluleinsieme.it. I posti sono limitati e le richieste verranno evase in base all'ordine cronologico di ricezione dell'email. Anche per questa iniziativa saranno invitate a partecipare solamente le pazienti oncologiche, e per dar modo a tutte di provare questo trattamento, sarà data la precedenza alle donne che non hanno già partecipato ad eventi offerti dalla Fondazione. Uriage In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, Uriage rinnova il proprio sostegno a favore della Fondazione Libellule Insieme. Durante tutto il mese di ottobre, per ogni prodotto venduto della linea Age Absolu e Age Lift, Uriage donerà 1€ a favore della Fondazione Libellule Insieme, contribuendo così a sostenere le attività di prevenzione rivolte in particolare alle donne più bisognose nel percorso di prevenzione dei tumori. Dal 1992, i Laboratori Uriage creano prodotti dermocosmetici innovativi, che racchiudono al proprio interno tutti i benefici dell’Acqua Termale di Uriage per aiutare quotidianamente la pelle di tutta la famiglia e per preservarne la salute. Grazie alla loro efficacia e tollerabilità, i prodotti Uriage sono prescritti dai dermatologi e raccomandati dai farmacisti di tutto il mondo. Oggi, l’esperienza di Uriage è riconosciuta in oltre 80 paesi. L'Acqua Termale di Uriage attraversa il cuore delle Alpi francesi, restando 75 anni a contatto con gli strati rocciosi. Col passare delle stagioni, si arricchisce di minerali e oligoelementi. Da circa 200 anni, il Centro Termale Uriage utilizza gli straordinari benefici della sua acqua per i trattamenti in dermatologia, otorinolaringoiatria, reumatologia e riabilitazione post-cancro.

Faro Impegnata anche sul fronte della responsabilità sociale, Faro ha molto a cuore la salute delle Donne e delle proprie dipendenti, che considera il cuore pulsante dell'azienda. Per il progetto Charity 2024, nel mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, Faro si impegna a raccogliere fondi all'interno dell'azienda per sostenere la Fondazione Libellule Insieme, che sarà presente presso lo stabilimento per promuovere la prevenzione. L'importante iniziativa darà la possibilità alle tutte le dipendenti Faro di sottoporsi a una visita senologica con ecografia mammaria, unitamente a preziosi consigli sullo screening, puntando l'attenzione sulla prevenzione del tumore al seno, di cui il mese di ottobre è protagonista assoluto.

My beauty box Tutte le abbonate al servizio MYBEAUTYBOX troveranno nella beauty Box del mese di settembre, in arrivo ai primi di ottobre, un vademecum per imparare a fare l'autopalpazione del seno, un pieghevole da portare sempre con sé, ricco di consigli per rendere questa pratica un appuntamento quotidiano con se stesse. Imparare a riconoscere piccoli cambiamenti nel proprio seno, a partire da quando si è molto giovani, ci aiuta a fare prevenzione primaria, importantissima per diagnosticare precocemente il tumore. Se preso in tempo, quando la malattia è veramente all'inizio, le possibilità di guarigione sono molto alte, e in caso di intervento e cure, questi saranno decisamente meno invasivi e più facili da sopportare.

Il salotto delle libellule

Conoscere, capire, superare, rinascere, sono le parole chiave dei passaggi necessari per riprendere in mano la propria vita dopo un tumore. Il Salotto delle Libellule è un appuntamento mensile, aperto al pubblico, che ci permette di essere sempre al fianco delle Donne e delle pazienti oncologiche. In questi incontri informativi periodici vengono invitati specialisti delle breast unit delle principali strutture ospedaliere lombarde per parlare di prevenzione, nuove terapie e ricerca. Partecipano ai talk anche medici ed esperti che trattano argomenti di interesse generale e comune quali stile di vita sano, salute e benessere. Durante questi appuntamenti si ha la possibilità di incontrare figure mediche e specialisti a cui poter fare domande, affrontare perplessità e dubbi. L'incontro dell mese di ottobre avrà come tema: "Tumore al seno: prendiamolo in tempo". Interverranno: - la Dott.ssa Paola Martinoni, Medico Chirurgo Specialista in Chirurgia Generale e Founder della Fondazione Libellule Insieme; - la Dott.ssa Daniela Bossi, Dirigente medico c/o Chirurgia senologica Istituto Clinico Scientifico Maugeri, Presidente dell'Associazione A.n.d.o.s. (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) di Milano.

Le relatrici parleranno dei vari tipi di tumore, delle mutazioni genetiche, di tutte le opzioni di trattamento (chirurgia, chemioterapia, radioterapia e terapie mirate). La lotta contro il tumore al seno è una battaglia complessa che richiede un approccio multidisciplinare e la prevenzione, primaria e secondaria rimangono le prime armi a nostra disposizione per vincerla. Verranno quindi affrontate: prevenzione primaria, che mira a ridurre l'incidenza della malattia attraverso l'adozione di stili di vita sani e la riduzione dei fattori di rischio (dieta equilibrata, esercizio fisico regolare, astinenza dal fumo) e prevenzione secondaria, che si concentra sulla diagnosi precoce e sulla sorveglianza di individui a rischio, attraverso screening regolari e test diagnostici. Questi strumenti sono vitali per identificare tumori in fase iniziale, quando le possibilità di trattamento efficace e di guarigione sono significativamente più elevate. Verrà inoltre dato spazio all’aspetto fondamentale dell'educazione alla prevenzione. È essenziale che le comunità siano informate sui fattori di rischio e sui segnali di allerta. Durante la conferenza, le relatrici discuteranno l'importanza di campagne di sensibilizzazione e programmi educativi che incoraggino le persone a prendersi cura della propria salute, anche aderendo ai programmi di screening offerti dalla Regione e comunque affidandosi al proprio senologo per stabilire tempi e modi dei regolari controlli da effettuare. La prevenzione non è solo un'opzione, ma una necessità per ridurre il carico della malattia sul singolo e sulla società. Come tutte le conferenze organizzate dalla Fondazione Libellule Insieme, l'incontro si concluderà con un momento di Q&A, dove il pubblico presente potrà porre domande alle relatrici sui temi trattati o per qualsiasi dubbio. L’incontro si terrà alle ore 18:30 di martedì 15/10, a Milano presso Straf Hotel – Sala Meeting, Via San Raffaele 3 (MM Duomo - www.straf.it). La partecipazione all’evento è gratuita. I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione, inviare una email a: eventi@fondazionelibelluleinsieme.it

Altri eventi La Fondazione Libellule Insieme sarà presente il 19 ottobre alla Giornata Regionale dell'Inclusione e della fragilità, organizzato da UPsalute che vedrà la partecipazione di istituzioni, associazioni di categoria del mondo delle disabilità, fragilità e della salute, personaggi del mondo dello sport e delle fragilità. Si svolgerà presso City Life Velodromo Vigorelli dalle ore 9.00 alle 15.00. L'evento sarà gestito in tre livelli: 1. Mini-congresso realizzato presso Palazzo Vigorelli, aperto alle aziende collegate al mondo sport, salute, CSR, terzo Settore e altro. Previsto un light lunch e coffee break per gli ospiti; 2. Sport Event aperto al pubblico con mini concerto di Sandy Chamber e Manrico Padovani, Ambassador/ Ambasciatore di Interlife e Giorgia Gambini, presidente Interlife; 3. Walk for Care: evento in compartecipazione con le Associazioni pazienti. Precedentemente all'evento sportivo verrà organizzata una marcia di 2 Km nella zona verde di Citylife circostante al Velodromo Vigorelli.