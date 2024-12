Gravidanza, esami gratuiti: quali sono e quando si può usufruirne

Milano, 4 dicembre 2024 – Novità per le donne in gravidanza: Regione Lombardia offre degli esami gratuiti che non sono coperti dal Servizio sanitario nazionale. Si tratta di screening gratuiti relativi ad esami integrativi che tuttavia oggi vengono considerati essenziali. Ne potranno godere per due anni in via sperimentale tutte le donne residente residenti in Lombardia.

Esami: quali sono

L’iniziativa, approvata dalla giunta regionale, mira a rafforzare la tutela della salute materno-fetale con l’offerta gratuita di esami di laboratorio importanti. Gli esami che vengono offerti in maniera gratuita riguardano il diabete gestazionale con curva da carico (OGTT75) a 24-28 settimane, lo screening di TSH e ferritina nel primo trimestre e screening CMV (Cytomegalovirus) IgG-IgM, ripetuto in caso di negatività al primo test, per verificare la protezione immunitaria a questo virus, che è la causa principale della sordità congenita.

Il periodo di gratuità

Il progetto è avviato in via sperimentale e dunque sarà operativo, al momento, solo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. Potranno accedere a questi screening gratuiti integrativi tutte le donne residenti in Lombardia in stato di gravidanza. Il finanziamento regionale per il biennio ammonta a 900mila euro, garantendo in tal modo l’accesso gratuito agli esami non coperti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e che dunque si aggiungono a quelli invece già previsti in forma gratuita dalla normativa nazionale. Lo scopo è sostenere la natalità e la salute materno fetale prevenendo complicazioni ed intercettando precocemente eventuali condizioni critiche.