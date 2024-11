Dog Therapy, al pronto soccorso pediatrico del San Paolo “Basta una zampa” per un sorriso

Milano, 11 Novembre 2024 - Seduta speciale di Dog Pet Therapy all’ospedale San Paolo di Milano, domani pomeriggio, 12 novembre 2024, presso il Pronto Soccorso Pediatrico, grazie al progetto nazionale “Basta Una Zampa”, ideato e sostenuto da For a Smile Onlus Ets per donare un momento di sollievo e distrazione ai bambini in cura e alle loro famiglie.

Gli incontri della Dog-Pet Therapy vengono condotti da coadiutori professionisti di Interventi Animali Sssistiti (IAA) per i bimbi e per le loro famiglie, che, grazie alle attività con i cani proposte, possono vivere momenti di leggerezza e di stacco dalla realtà ospedaliera. Al contempo, lo staff medico-ospedaliero può operare in una situazione di minore tensione.

Basta una zampa... For a smile

Dog Pet Therapy, progetto 'For a smile' negli ospedali pediatrici

Sono tanti e ormai consolidati nell’esperienza gli effetti positivi della Dog-Therapy con bambini e anziani e, in particolare ciò avviene in ospedale, luogo che in genere spaventa i bambini. L’attività con i gli amici a 4 zampe, infatti, regala ai bambini senso di protezione in una fase dominata dall’incertezza, distoglie l’attenzione dall’ambiente ospedaliero, rafforza la complicità verso l’ospedalizzazione, aumenta la fiducia verso gli operatori sanitari, aiuta ad elaborare un linguaggio verbale e non verbale nella comunicazione e costituisce un’indiscutibile valvola di sfogo.

“Abbiamo accolto con piacere il dono offertoci da For A Smile Ets” commenta il dott. Giuseppe Banderali, Direttore della struttura di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale San Paolo di Milano. “Apriamo le porte della nostra struttura a questi cani speciali poiché come pediatra credo molto nella possibilità che hanno i cani, e altri animali domestici, di mettersi in relazione con i pazienti più fragili.

In questo momento storico soprattutto per bambini e anziani, l’intervento con i cani ha proprio la capacità di ridurre situazioni di stress e di ansia emozionale. Iniziative come queste sono di aiuto per i pazienti, per i loro familiari ma anche per gli operatori sanitari che svolgono un lavoro estremamente importante e carico di responsabilità. I cani riescono ad entrare in relazione con i pazienti, anche i più complessi, e dare loro stimoli positivi”.

In pronto soccorso con i Golden retriever

In Pronto Soccorso e anche in Pediatria, i Golden Retriever del progetto “Basta Una Zampa”, accompagnati dai loro coadiutori professionisti certificati I.A.A., dell’Associazione Tempo per l’infanzia, incontrano i bambini nella sala giochi del Pronto Soccorso o in pediatria nella loro camera. L’interazione dei cagnolini aiuta i bambini a ridurre notevolmente l’ansia durante l’attesa dei trattamenti ospedalieri.

“La Dog-Pet Therapy è forse il maggior esempio di comunicazione che si sviluppa tra uomo e animale, con una partecipazione attiva e passiva da parte di entrambi i soggetti coinvolti. Accade qualcosa di speciale quando un bambino incontra un amico a quattro zampe: lì For a Smile c’è”, è il commento di Ludovica Vanni, presidente e socia fondatrice di For a Smile.

Il progetto nazionale “Basta una zampa”

Il progetto di Dog-Pet Therapy è partito nel 2017 prima negli ospedali e successivamente nelle scuole, donando gli incontri con gli amici a 4 zampe a più di 40.000 bambini in Italia. Le sedute di I.A.A. (Interventi Assistiti con Animali - Pet Therapy) sono attive in Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Sardegna.

L’obiettivo del progetto di For a Smile Onlus Ets punta al miglioramento della qualità della vita e all’incremento del benessere dei bambini, attivando e sostenendo le loro risorse di crescita e progettualità individuale. Queste iniziative sono particolarmente indicate per bambini che vivono in contesti fragili, per i bambini con disabilità, affetti da autismo o altri disturbi del neuro sviluppo.

Gli animali per i bambini

For a Smile Onlus Ets, organizzazione no profit attiva da 18 anni, ha operato in diverse eccellenze ospedaliere pediatriche italiane, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti grazie a progetti di raccolta fondi e sensibilizzazione. Tra le strutture con cui ha collaborato si trovano a Milano l’ASST Ospedale Santi Paolo e Carlo (reparto di pediatria), l’IRCCS Ospedale San Raffaele (reparto di pediatria) e l’Istituto Neurologico Carlo Besta (nei reparti di neuropsichiatria e neurologia pediatrica).

A Torino, For a Smile ha supportato il P.O. Molinette Dental School, con il reparto di odontoiatria d’emergenza per disabilità psico-fisiche pediatriche, e il P.O. Martini, nei reparti di pediatria e neonatologia. Altre collaborazioni importanti si sono svolte presso l’AULSS 7 Ospedale San Bassiano e l’Ospedale di Santorso, a Vicenza, il presidio ospedaliero universitario integrato di Verona e, a Roma, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nell’unità operativa di neuroriabilitazione.

For a Smile Onlus, impegnata in progetti umanitari sia in Italia che all’estero, si dedica a soddisfare le esigenze primarie dei bambini, come accesso ad acqua, cibo, salute e sviluppo. Per maggiori informazioni e per sostenere attivamente le loro iniziative, è possibile visitare il sito forasmile.org.