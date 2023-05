Erbe officinali come raccoglierle e soprattutto riconoscerle dalle piante velenose

Con erbe e piante officinali si curavano e cibavano i nostri nonni nelle caverne. E nei millenni la tradizione si è perpetuata sino ai giorni nostri. E’ una scelta sana e naturale, a patto di non sbagliare perché veleni anche mortali, come nel caso del 56enne lecchese, crescono e sbocciano altrettanto spontaneamente a fianco di piante e fiori dai poteri curativi.

Detto che il primo consiglio, dettato dal buonsenso, è di non raccogliere e soprattutto non mangiare erbe e piante che non riconosciamo con assoluta sicurezza. Spesso la differenza con quelle velenose è minima, come nel caso del tarassaco. Ecco alcuni consigli di Maria Canzoneri, agronomo dipendente dell’Ente Sviluppo Agricolo della regione Sicilia, su come raccogliere le erbe officinali

Deve essere eseguita da persone che hanno una buona conoscenza delle specie sì da non confonderle con piante simili per evitare spiacevoli conseguenze

E' necessario conoscere il periodo vegetativo della specie a seconda delle parti di essa che si vogliono utilizzare

della specie a seconda delle parti di essa che si vogliono utilizzare E’ bene raccogliere , con l’ausilio di un coltellino, soltanto le parti che interessano lasciando la pianta in loco. Dopo avere effettuato la raccolta strofinare con un panno umido e lasciare essiccare all’ombra in luogo asciutto e ventilato; quando sono ben asciutte possono essere conservate in barattoli di vetro o di terracotta ben chiusi e riposti al buio.

È sempre bene etichettare i barattoli con il nome della pianta e la data di inizio della conservazione.

Ecco cosa raccogliere:

Radici (quando la pianta è a riposo vegetativo, solitamente in autunno)

fglie (prima della fioritura)

Steli (nello stesso periodo delle foglie)

Gemme (quando sono ancora chiuse)

Fiori (durante il periodo della fioritura)

uberi (con la fioritura); Frutti (in piena maturazione)

T Bulbi (quando i fiori iniziano ad appassire)

Semi (quando la pianta comincia a seccare)

Ecco le 10 erbe officinali più note

Aloe Arnica Artiglio del diavolo Biancospino Calendula Camomilla Iperico Lavanda Salvia Tarassaco

Le erbe di campo commestibili

Cappero

Cardo marian

Malva

Melissa

Menta

Ortica

Piantaggine

Ecco le 10 piante più velenose in Italia