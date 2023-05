Mangia un fiore velenoso: esperto di piante officinali muore dopo due giorni di agonia

Calolziocorte (Lecco), 4 maggio 2003 - Credeva fosse tarassaco, invece era un erba velenosa.

Un 56enne di Calolziocorte è morto dopo 2 giorni di agonia per aver mangiato fiori tossici raccolti nel bosco. Il 56enne, esperto di piante selvatiche officinali, ha scambiato erbe altamente velenose per denti di leone - il tarassaco appunto - che invece sono commestibili.

Ha usato le piante tossiche per prepararsi un piatto a base di verdura. Nonostante le abbia cotte, hanno contaminato l'intera pietanza.

Il calolziese nel giro di poche ore ha accusato un forte malessere, con nausea e problemi di stomaco e intestinali. Inizialmente non ci ha dato peso, ma le sue condizioni sono peggiorate ulteriormente e martedì ha chiesto aiuto ai medici del Pronto soccorso dell'ospedale di Merate. È stato trasferito e ricoverato d'urgenza in Terapia intensiva e sono stati contattati anche i consulenti del Centro Antiveleni di Milano, ormai però era tardi, perché le tossine letali erano state già metabolizzare.

Nonostante le terapie per cercare di sostenere il suo organismo per aiutarlo a superare la crisi, in nottata il 56enne è morto.