Dermatite atopica, gli open day gratuiti con gli specialisti in Lombardia. Ecco quando e dove

Milano, 20 marzo 2025 - Torna in Lombardia dal 29 marzo al 12 aprile 2025, "Dalla Parte della tua pelle", la Campagna nazionale di sensibilizzazione sulla dermatite atopica promossa da SIDeMaST, Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, giunta alla quinta edizione.

Durante gli open day i dermatologi SIDeMaST offriranno consulti gratuiti. Quest'anno le porte degli ambulatori di dermatologia si apriranno anche agli adolescenti a partire dai 12 anni. In base alle risposte date, il sistema assegnerà un "punteggio" alle manifestazioni cliniche segnalate; se queste sono indicative di dermatite atopica, l'utente riceverà un codice univoco grazie al quale potrà prenotare il suo consulto chiamando il call center.

"Questa campagna - afferma Giuseppe Argenziano, presidente SIDeMaST - ha un grandissimo valore strategico perché la SIDeMaST da sempre si impegna per aumentare non solo la consapevolezza del pubblico sulla malattia ma anche per facilitare l'accesso ai percorsi di diagnosi e cura dei pazienti che soffrono di questa patologia così invalidante. Il fatto che la partecipazione sia stata estesa anche agli adolescenti in un certo qual senso "chiude il cerchio" dell'offerta alla popolazione delle tante nuove terapie disponibili per questa malattia. Indirizzando il pubblico verso i centri di riferimento, infatti, diamo una mano ai pazienti ad intraprendere un percorso che migliorerà la loro salute e la loro qualità di vita”.

Ecco gli open day in Lombardia: la prenotazione è obbligatoria attraverso il https://www.sidemast.org/dalla-parte-della-tua-pelle-2025

29 marzo 2025

ASST Spedali Civili di Brescia - Responsabile Prof. Piergiacomo Calzavara Pinton

5 aprile 2025

IRCCS Fondazione Ca' Granda. Responsabile professor Angelo Valerio Marzano

5 aprile 2025

Ospedale San Raffaele. Responsabile professor Franco Rongioletti

7 aprile 2025