Allerta alimentare, gamberetti a rischio listerya. Cos’è e perché è meglio non mangiarli?

Milano, 1 aprile 2023 – Se li avete in casa non mangiateli e riconsegnate la confezione al punto vendita. Si tratta di gamberetti boreali in salamoia che, secondo il Ministero della Salute possono contenere listerya monocitogeses.

Si tratta della confezione da 250 grammi con marchio Gioia di Mare commercializzata da Maxi Di Srl con data di scadenza il 5 maggio 2023.

Il lotto di produzione è L510ws-b e il marchio identificativo dello stabilimento è Dk 220 Ce. Per il Ministero sono “a rischio grave per la salute dei consumatori per la riscontrata presenza listerya monocitogeses” e l’invito è “di non consumare il prodotto ma di riconsegnarlo al punto vendita”.

Cos’è la listerya monocitogeses?

Listeria monocytogenes è un batterio presente in numerose specie animali. Ogni prodotto alimentare fresco di origine animale o vegetale può essere contaminato. In generale, il microrganismo è stato isolato in latte crudo, formaggi molli, carne fresca e congelata, pollame, prodotti ittici e prodotti ortofrutticoli.

Quali rischi comporta per la nostra salute?

Generalmente la listeriosi provoca brividi, febbre e dolori muscolari (come l'influenza) accompagnati da nausea, vomito e diarrea, e i sintomi si risolvono nel giro di 1-7 giorni. Se si sviluppa la listeriosi invasiva, i sintomi variano in base alla parte del corpo infettata.