"Troppi padroni impreparati": in Lombardia la proposta di un patentino per chi ha un cane "potenzialmente pericoloso"

Milano, 23 gennaio 2025 – Pitbull, american staffordshire, bull terrier, cane corso e dogo argentino: sono 26 le razze della famiglia dei terrier tipo 'bull' o 'pit bull' per cui i proprietari avranno bisogno di un 'patentino' obbligatorio. Lo prevede il progetto di legge al Parlamento (Plp) 'Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità', presentato in Commissione Sanità del Consiglio regionale lombardo, presieduta da Patrizia Baffi (Fratelli d'Italia). "Oggi non è richiesto alcun requisito specifico per possedere in sicurezza questi cani potenzialmente pericolosi", spiega il relatore del provvedimento, il vice presidente della commissione Roberto Anelli (Lega). Eppure, aggiunge, "i casi di cronaca ci raccontano sempre più spesso di aggressioni provocate da proprietari impreparati e non in grado di gestire questi cani, oppure persone che volontariamente scelgono queste razze per obiettivi criminali".