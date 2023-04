Silvio Berlusconi, ottava notte al San Raffaele: oggi il bollettino medico

Milano, 13 aprile 2023 - Ottava notte in ospedale per Silvio Berlusconi, che resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Per il leader 86enne di Forza Italia, stando a quanto si apprende da fonti sanitarie, la notte appena trascorsa è stata ''tranquilla''.

Oggi è atteso un nuovo bollettino sulle sue condizioni, il terzo da quando l'ex premier è stato ricoverato il 5 aprile scorso.

Le visite del figli

Ieri l'ex premier ha ricevuto la visita dei figli Luigi, Pier Silvio e Marina, mentre non si è visto l'amico di sempre Fedele Confalonieri. Fuori dall’ospedale tanti supporter del presidente arrivatio un po’ da tutta Italia per manifestare il loro affetto e stima al leadeer di Forza Italia

Il giallo di Veronica Lario

Ad animare la serata di ieri , tuttavia, è stato un piccolo giallo, riguardante la ex moglie di Berlusconi, Veronica Lario. Sembra infatti che la donna, madre dei tre figli più giovani dell'ex Cav, si sia recata a fargli visita nei giorni scorsi. Per il momento nessuna fonte ufficiale ha confermato la notizia, anche se c'è qualcuno che assicura di averla vista lo scorso venerdì mentre entrava a piedi al reparto Q1, accompagnata da una scorta.