Pavia, malore del sindaco Fracassi: è ricoverato in terapia intensiva al San Matteo

Pavia, 14 aprile 2023 – Da ieri pomeriggio è ricoverato in terapia intensiva il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi. Soccorso da un'ambulanza del 118 il primo cittadino è arrivato al pronto soccorso del San Matteo dove è stato preso in carico dal primario Stefano Perlini e dal direttore di malattie infettive Raffaele Bruno che è diventato amico del sindaco durante i giorni difficili della pandemia.

Il primo e secondo malore

Da quanto si è potuto apprendere Fracassi, 65 anni, ha avvertito un primo malore in mattinata quando ai dipendenti aveva fatto sapere di non essere stato bene e di volersi prendere una giornata di riposo e poi un altro nel pomeriggio. Dopo il secondo episodio è stato convinto ad affidarsi alle cure dei medici. A provocare il malessere sarebbe stata un'embolia polmonare che ha richiesto prudenzialmente il ricovero in terapia intensiva anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Non è in pericolo di vita

Seguito e curato con la terapia appropriata con ogni probabilità sarà presto spostato in un reparto, ma giovedì non potrà presenziare alla seduta di Consiglio comunale. Si dovrà prendere un periodo di riposo dopo il momento turbolento che sta vivendo. L'altra sera, infatti, ha partecipato a un direttivo della Lega che si è concluso a tarda ora e che ha portato alle dimissioni della segretaria cittadina e assessore al commercio Roberta Marcone che ha deciso di lasciare l'incarico per concentrarsi sull'ultimo anno di amministrazione. E giovedì sera anche la maggioranza in Consiglio comunale si è riunita per parlare del rimpasto chiesto dalla lista civica Pavia Prima, che nelle ultime due sedute dell'assemblea cittadina ha fatto mancare il numero legale mettendo il primo cittadino alle strette.