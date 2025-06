Pavia, anziana aggredita e spinta a terra per strapparle la catenina d'oro

Pavia, 29 giugno 2025 - Aveva appena fatto la spesa e stava tornando a casa a piedi quando è stata aggredita da uno sconosciuto, che per strapparle la catenina d'oro dal collo l'ha fatta cadere a terra.

La donna, di 86 anni, è riuscita a rialzarsi ed tornata a casa, senza lanciare l'allarme immediatamente, ma chiamando i soccorsi successivamente dalla sua abitazione.

È successo al rione Crosione di Pavia, verso le 13.30 di ieri, sabato 28 giugno. L'anziana è stata poi trasportata con l'ambulanza al pronto soccorso del Policlinico San Matteo: per fortuna per lei non ci sono state conseguenze fisiche particolarmente gravi, solo qualche contusione sia al ginocchio che al gomito, per la caduta a terra, oltre a uno stato di ipertensione, causato dall'agitazione per quello che aveva subìto. Dell'episodio è stata informata la polizia, che ha avviato indagini per cercare di risalire al responsabile, al momento ignoto.

In base alla descrizione della vittima, si sarebbe trattato di un uomo straniero, in azione da solo e fuggito a piedi.

L'aggressione è avvenuta in via Fasolo, all'angolo con via Trento verso piazzale Crosione, vicino al supermercato dove l'anziana aveva appena fatto acquisti. Il malvivente non era interessato però alla borsa della spesa né al portafogli dell'anziana, che conteneva probabilmente poche decine di euro, ma ha puntato esclusivamente alla catenina d'oro: le è arrivato da dietro e gliel'ha strappata dal collo. La vittima non ha capito subito cosa le stesse accadendo, pensava di essere stata urtata e ha stretto la presa sulla borsetta e sulla sua spesa, cercando di difendersi e finendo a terra. Nessuno in strada avrebbe assistito alla scena e la vittima non si è messa a urlare o a chiamare aiuto sul posto, riuscendo a rialzarsi e a tornare a casa, che si trova nelle vicinanze, a soli pochi isolati.