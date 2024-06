Pavia, ecco la Giunta Lissia: i nomi e le deleghe. Alice Moggi vicesindaco

Pavia, 25 giugno 2024 – “Una squadra valida ed efficace”. Il nuovo sindaco di Pavia, Michele Lissia ha presentato così la Giunta che lo affiancherà nei cinque anni di consigliatura. Una compagine politica con tutte le forze che hanno composto il ‘campo largo’ della coalizione di centrosinistra (otto liste tra partiti e movimenti civici).

Oltre al primo cittadino (che ha tenuto la delicata delega all’urbanistica, oltre ad occuparsi di comunicazione e marketing) fanno parte della Giunta tre esponenti come lui del Pd, due alla lista civica Pavia a colori che ha ottenuto uno straordinario successo elettorale, mentre un assessorato a testa è andato ad Azione, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle e ‘Facciamo centro’.

"Saremo un gruppo capace di affrontare le sfide che ci attendono, con determinazione e competenza, capace di tradurre i programmi e le idee che abbiamo raccolto ed elaborato in questi anni in azioni concrete ed efficaci per la città - ha sottolineato il sindaco Lissia -. Il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento sicuro per le cittadine e i cittadini di Pavia. Questo è il 'nuovo inizio' che abbiamo pensato: stabilità, compattezza di un gruppo che si candida a governare la città in un orizzonte lungo e di trasformazione. Abbiamo un po' di anni davanti e vogliamo fare la differenza".

Il ruolo di vicesindaco è stato assegnato ad Alice Moggi (Pavia a Colori), che ha ricevuto anche le deleghe di lavori pubblici, patrimonio, beni comuni, decoro e cura della città, valorizzazione del Ticino e dei corsi d'acqua, legalità e mobilità. Gli altri assessori sono: Matteo Pezza (Pd; bilancio, tributi e affari generali, personale); Giampaolo Anfosso (Pavia a colori; politiche educative ed aggregative, sensibilizzazione civica, lavoro, partecipazione, sanità); Maria Cristina Barbieri (Pd; politiche culturali); Rodolfo Faldini (Facciamo Centro; polizia locale, commercio, servizi civici e cimiteriali, toponomastica); Alessandra Fuccillo (Avs; nidi, scuole d'infanzia, pubblica istruzione e formazione professionale, pari opportunità e intercultura, politiche dei tempi); Francesco Brendolise (Pd; politiche sociali, abitative e di inclusione sociale, cooperazione internazionale e gemellaggi); Angela Barbara Gregorini (Azione; sport, politiche giovanili, turismo, cura e benessere animale); Lorenzo Goppa (M5s; ambiente, sostenibilità, transizione ecologica e politiche energetiche).