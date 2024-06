La prima uscita del neo sindaco Lissia. Focus sul turismo: il Giubileo 2025 è l’occasione da non perdere

Pavia – Prima uscita pubblica per il sindaco Michele Lissia che ieri mattina in Camera di commercio ha incontrato l’assessore al turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali gli stakeholders locali per condividere strategie di sviluppo. I flussi in crescita nella provincia, infatti, confermano il potenziale turistico del territorio.

"Lo scorso anno i pernottamenti nel Pavese sono cresciuti del 10% rispetto al 2019, ‘anno d’oro’ del turismo italiano (50.791 soggiorni in più, per un totale di 560mila), con un analogo aumento di arrivi, che segnano un +9.80% rispetto a 5 anni fa - ha detto Mazzali -. E, dalle analisi delle offerte, per i mesi di luglio e agosto, il 71% delle camere d’albergo pavesi è già prenotato, con una tariffa media in crescita".

Il territorio potrebbe puntare sul ‘turismo esperienziale’. "Soltanto nella zona dell’Oltrepò - ha aggiunto l’assessore - ci sono 50 tra castelli storici e borghi, 100 itinerari, 3.500 imprese agroalimentari e 1.700 aziende vitivinicole, capaci di un’offerta enoturistica straordinaria. Inoltre, Pavia è riconosciuta a livello internazionale come ‘crocevia’ di itinerari religiosi, ben 10, verso i quali indirizzare l’offerta in vista del Giubileo 2025".

Oggi in provincia si contano 88 alberghi, circa il 10,37 % dell’offerta territoriale complessiva, dove prevale l’extra-alberghiero, in particolare appartamenti e case in affitto (448), bed&breakfast e agriturismi (106). "Il territorio ha tantissime competenze culturali, artistiche, enogastronomiche, paesaggistiche, naturalistiche e sportive oggi non valorizzate in modo completo - ha sottolineato il commissario straordinario della Camera di Commercio di Pavia, Giovanni Merlino -, lavorando in sinergia con tutti gli attori potremo fare della nostra provincia una meta di eccellenza".