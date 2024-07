La rigenerazione Fs a Voghera: ex scalo, spinta da 340 milioni

Ceresina (Pavia) – La prospettiva al 2035 partendo dall’ex stazione: un valore aggiunto immobiliare di 150 milioni di euro, ai quali si aggiungono 95 milioni di ricadute indirette e altrettanti di indotto, per un totale di 340 milioni. Sono i numeri del report “Voghera, nuove opportunità per il territorio“, presentato ieri al Castello di San Gaudenzio di Cervesina nel roadshow organizzato da Fs Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo Fs, in collaborazione con Scenari Immobiliari, per illustrare agli stakeholder e agli investitori interessati le potenzialità di rigenerazione dell’ex scalo ferroviario di Voghera. Sta infatti proseguendo la strada avviata nel marzo dello scorso anno con il Protocollo d’intesa tra Comune di Voghera e Fs Sistemi Urbani per la riqualificazione urbana e la valorizzazione delle aree dismesse dell’ex scalo ferroviario di Voghera.

Nelle conclusioni , Umberto Lebruto, ad e dg di Fs Sistemi urbani, ha mostrato la “vision“ elaborata da Crew: quella che ora è un’area dismessa, non solo potrà ospitare un nuovo polo logistico, ma anche un parco con servizi ai cittadini. "Pensando a un’area dove la logistica possa insediarsi – spiega Lebruto – abbiamo pensato a un luogo che deve diventare “vero“, un luogo che non abbia pareti, muri, barriere, anzi catturi la città e i cittadini per essere addirittura attraversato quotidianamente e quindi nell’intorno di questi edifici, di questa raccolta di funzioni e servizi, abbiamo pensato insieme all’amministrazione di iniziare a disegnare un parco attrezzato".

I molti relatori che si sono alternati nella mattinata aperta da Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, hanno sottolineato la centralità strategica di Voghera sugli assi Milano-Genova e Torino-Piacenza. Interventi non solo di saluti istituzionali quelli del sindaco Paola Garlaschelli, che ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nell’approvare la variante di Piano di governo del territorio (Pgt), e degli assessori regionali Elena Lucchini e Claudia Terzi, a conferma dell’attenzione di Regione Lombardia per lo sviluppo infrastrutturale del territorio. "Economia, territorio, infrastrutture e mobilità" il panel di commento con Massimo Marciani (Freight Leaders Council), Umberto Ruggerone (Assologistica), Andrea De Bernardi (Mercitalia) e Michele Rabino (responsabile Sviluppo Infrastrutture area Nord Ovest). "Lo scalo cambia la scala – chiosa Francesca Zirnstein, dg Scenari Immobiliari – da cittadina a regione metropolitana".