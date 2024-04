Broni, 200 esuberi alla Gottardo: venerdì a Pavia corteo dei lavoratori di Tigotà

Pavia, 3 aprile 2024 – Scenderanno in piazza venerdì i lavoratori dell’azienda Gottardo che ha annunciato da qualche tempo l’intenzione di chiudere il polo della logistica a Broni, da cui arrivano e partono le merci del marchio Tigotà. Alle 10 a Pavia un corteo si muoverà da piazza Guicciardi dove ha sede la prefettura per arrivare in piazza della Vittoria, davanti a Tigotà. Quindi i manifestanti si muoveranno verso corso Mazzini e raggiungeranno il Comune per poi tornare in prefettura percorrendo Strada Nuova. All’origine della protesta c’è la procedura già aperta per il licenziamento collettivo di 200 lavoratori. Nel tentativo di trovare una soluzione si sono già tenuti degli incontri in Prefettura tra committente e sindacati, ma al momento un’intesa pare lontana. “Se tra due mesi, i tempi previsti per legge per trovare un accordo tra le parti, la vicenda dovesse chiudersi con il licenziamento collettivo come paventato – dice la Cub trasporti che sta seguendo i lavoratori – 200 famiglie si troverebbero in una situazione di grave crisi. Broni conta circa 10mila abitanti, praticamente un decimo di loro sarebbero interessati dai licenziamenti, con ripercussioni anche sull’indotto. Vogliamo sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni affinché si arrivi a una soluzione dignitosa per i lavoratori che rischiano il posto”.