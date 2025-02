Truppe francesi e imperiali in campo: a Pavia rivive la Battaglia del 1525 fra Carlo V e Francesco d’Orléans

Pavia, 21 febbraio 2025 – Il parco del castello di Mirabello da oggi torna al 1525. Si apre, infatti, il fine settimana dedicato alla grande rievocazione storica in occasione del cinquecentenario della battaglia di Pavia, che è stata combattuta il 24 febbraio fra le truppe francesi capitanate da Francesco I e quelle imperiali di Carlo V e che ha segnato la storia d’Europa con la vittoria di quest’ultimo. Il primo grande scontro in cui le armi da fuoco furono decisive per l’esito finale e che aprì un nuovo capitolo nelle vicende dell’Italia e del Vecchio continente. Momento principale e unico nel suo genere, sarà la fedele ricostruzione della battaglia, che vedrà impegnati per due ore quasi 600 rievocatori in costume di 54 compagnie storiche provenienti da Europa e Usa. Oggi alle 14 sarà presentato al pubblico l’accampamento con circa 120 tende storiche che faranno rivivere le atmosfere del tempo.

I rievocatori indosseranno abiti d’epoca e porteranno armamenti, ed equipaggiamenti riferiti agli eserciti e ai soldati del Cinquecento, fedelmente ricostruiti in base a studi accurati. Il campo potrà essere visitato fino alle 18 di oggi e domani dalle 10. Dalle 15,30 alle 16,30 di oggi sono previste esercitazioni di fanteria. Domani alle 10,30 nella chiesa di Santa Maria Assunta in Mirabello sarà celebrata la tradizionale messa in rito Tridentino in suffragio dei morti del 24 febbraio 1525. Nel pomeriggio poi è prevista una prova della battaglia che si terrà domenica dalle 14,30 alle 16,30.

La battaglia di Pavia del 1525 fu combattuta nella città lombarda fra le truppe francesi e quelle imperiali di Carlo V

Salto temporale

La rievocazione vedrà repliche di artiglierie sceniche del XVI secolo e l’utilizzo di circa 30 archibugi. A seguire si terrà lo scontro tra le fanterie, armate di repliche di armi bianche, quali picche ed alabarde. Nella manifestazione, a ingresso libero, non mancheranno dimostrazioni di cucina dell’epoca mentre le vivandiere interagiranno con il pubblico illustrando piatti rinascimentali cucinati secondo le antiche ricette. Il pubblico potrà inoltre trovare stand con gadget e prodotti alimentari. Chi intende raggiungere il parco del castello di Mirabello in auto deve entrare da via Vigentina proseguire in direzione Montemaino dove c’è un parcheggio. Camper e pullman potranno sostare in piazza San Bernardo.

Servizi a disposizione

Un servizio navetta gratuito è stato predisposto dalla stazione e dall’ingresso dei musei civici in viale XI febbraio con partenza ogni 15 mini dalle 10 alle 19 di domenica e ogni 30 minuti dalle 12 alle 18 di domani. La manifestazione è stata organizzata dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia tramite Paviasviluppo per conto del Comitato Promotore e Alto coordinamento del cinquecentenario della battaglia di Pavia composto da: Comune di Pavia, Fondazione Monte di Lombardia, Camera di Commercio Cremona-Mantova-Pavia, Università di Pavia.