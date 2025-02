I 500 anni della Battaglia. Gadget, ciclotour e corsa: "Saremo meta mondiale"

Tazze, felpe, t-shirt, quaderni e borse: i turisti che verranno in città in occasione del cinquecentesimo anniversario della battaglia di Pavia, potranno portarsi a casa un ricordo della ricorrenza. Accanto ai gadget, l’assessorato al Turismo del Comune di Pavia ha programmato una serie di iniziative di promozione del territorio. Appuntamenti a tema, come la prima edizione della Corribattaglia, un percorso di 13 chilometri su strade asfaltate, competitivo e non, aperto a tutti, che si snoda tra i luoghi iconici dello scontro (cascina Repentita, castello di Mirabello), il centro storico, l’alzaia del Naviglio pavese fino ad arrivare in piazza Castello. L’appuntamento è per il 30 marzo. "Il cinquecentenario della Battaglia di Pavia è un’opportunità straordinaria per la città - ha sottolineato l’assessora Angela Gregorini - sia per ricordare un evento storico di rilevanza internazionale che per promuovere Pavia come destinazione turistica, culturale e storica di primo piano ben oltre i confini locali. In quest’ottica, proponiamo una serie di iniziative a corollario e in rete rispetto a quelle organizzate dal comitato e finalizzate a valorizzare non solo il nostro patrimonio culturale, la nostra storia e i luoghi d’arte, ma anche le tradizioni locali e la cucina, dimostrando così di essere una città attrattiva e turistica a tutto tondo".

Previste anche passeggiate cicloturistiche alla scoperta dei luoghi della battaglia, con quattro percorsi tematici tra febbraio e maggio. "Abbiamo pensato a una serie di visite guidate gratuite - ha aggiunto Gregorini - per chi verrà a visitare magari le mostre e potrà così conoscere i monumenti della città. Abbiamo chiuso un accordo con le guide turistiche che saranno a disposizione tutti i primi e gli ultimi sabati di ogni mese".

Per blogger e giornalisti della filiera turistica sono previsti educational tour finalizzati alla promozione della destinazione Pavia e saranno coinvolte le attività economiche perché diventino punti informativi diffusi, in cui i turisti e i visitatori interessati possono ricevere informazioni in merito all’anniversario e al programma delle iniziative. "Ci auguriamo che un evento di tale portata - ha concluso l’assessora - possa avere ricadute positive anche sull’economia locale, contribuendo a rivitalizzare il commercio, l’artigianato e i settori collegati al turismo e che la promozione di Pavia, come meta di visita internazionale, possa attrarre molti visitatori, incentivando anche l’occupazione e creando nuove opportunità sia nel settore alberghiero che in quello dei servizi".