Zuffa nella Notte Bianca. Volano sedie e tavolini. In frantumi una vetrata

La vetrina di una copisteria in corso Carlo Alberto andata in frantumi. Non una spaccata per rubare, ma la conseguenza di un episodio violento nel centro storico al termine della "notte bianca". Le iniziative si erano concluse per le 2 ma un’ora dopo è stata segnalata una rissa in corso Carlo Alberto, con giovani che si sono affrontati lanciandosi sedie e tavolini di un bar chiuso, spaccando la vetrata della vicina copisteria. Sul posto, oltre ai vetri, sono state trovate tracce di sangue, ma all’arrivo della polizia non c’era nessuno. Mezz’ora dopo è stato richiesto l’intervento per un altro episodio violento in corso Strada Nuova, ma all’arrivo dell’ambulanza non c’era alcun ferito. S.Z.