Vigevano, furto in un locale: non trovano soldi in cassa e allora rubano superalcolici

Vigevano (Pavia), 31 maggio 2025 - Non hanno trovato soldi in cassa, hanno portato via quattro bottiglie di liquori.

Ennesimo furto notturno in un bar a Vigevano. Erano le 4.15 di oggi, sabato 31 maggio, quando in strada Canalotto è scattato il sistema d'allarme di un locale, non un vero e proprio esercizio pubblico ma un'attività che mette a disposizione gli spazi per feste private. Proprio per questo non c'era all'interno la cassa con i soldi che probabilmente i malviventi speravano di saccheggiare dopo aver forzato la porta d'ingresso. Cercati invano i contanti, i malviventi si sono accontentati di portare via quattro bottiglie di superalcolici, per un valore non certo ingente, e si sono allontanati prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine.

Per l'allarme entrato in funzione all'effrazione, in strada Canalotto sono intervenuti i carabinieri con una pattuglia del Radiomobile di Vigevano, ma i responsabili del furto erano già riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce. I militari hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza interna, che hanno ripreso due uomini in azione a volto coperto, incappucciati. Sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di identificare i due sconosciuti, che al di là dello scarso valore del bottino si sono comunque resi responsabili di furto, aggravato dall'effrazione. Una tipologia di reato purtroppo molto frequente a Vigevano negli ultimi mesi, con ripetuti colpi notturni, alcuni riusciti altri rimasti solo tentati, ai danni di svariate tipologie di negozi ma in particolare bar. Incursioni che lasciano i danni, a volte delle spaccate alle vetrate, in altri casi come quest'ultimo alle porte scassinate per entrare, sempre con bottini magri, i pochi contanti lasciati come fondo cassa, quando ci sono, o generi di consumo come in via Canalotto.