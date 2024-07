Ztl e multe, il caso approda in Consiglio

Discuterne in consiglio comunale. È la proposta avanzata dai consiglieri di minoranza Furtio Suville e Claudia Montagnana, in ordine al regolamento della zona a traffico limitato che è stata introdotta a inizio 2024 e che, nell’arco di qualche mese, ha portato a un numero impressionante di multe elevate, addirittura oltre 15mila. L’obiettivo secondo i promotori dell’iniziativa è quello di comprendere meglio le esigenze dei residenti e degli esercenti dell’area interessata e valutare le scelte e gli eventuali errori commessi dall’amministrazione comunale per porre rimedio. Una richiesta che il sindaco, con il consenso della giunta e dell’assemblea dei capigruppo, potrà decidere di accogliere visto che ricorrono i "motivi di interesse per la comunità" che sono la condizione essenziale. I residenti della Ztl hanno provveduto, con la consulenza di tecnici specializzati, a mettere a punto un piano alternativo da sottoporre all’esecutivo per rendere più agevole l’ingresso e l’uscita senza incorrere nelle sanzioni previste.Prendendo come spunto l’affermazione del sindaco Andrea Ceffa, secondo il quale le telecamere ai varchi sono state poste per ragioni di sicurezza e non per sanzionare i contravventori, ne hanno chiesto lo spegnimento immediato per il periodo di almeno due mesi "nei quali – aggiungono – utilizzeremo i permessi sul cruscotto sperando che nel frattempo si arrivi da una soluzione definitiva del problema".

U.Z.