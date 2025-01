Zerbolò, ladri rubano due casseforti: in una c'erano munizioni per pistola

Zerbolò (Pavia), 4 gennaio 2025 - Non soldi o gioielli, ma munizioni per pistola. E' la refurtiva con la quale sono fuggiti ignoti ladri, entrati in azione nella tarda serata di ieri, venerdì 3 gennaio, a Zerbolò. I malviventi, approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa, si sono infatti introdotti in un'abitazione in via Delle Rose. Frugando e mettendo a soqquadro tutte le stanze, hanno trovato due piccole casseforti, che hanno portato via senza neppure aprirle sul posto, risparmiando così tempo per evitare di essere colti in flagranza.

Una conteneva solo documenti, ma nell'altra c'erano invece munizioni per pistola, regolarmente detenute e custodite sotto chiave. Non c'era invece l'arma, pure regolarmente detenuta dalla vittima del furto, che non gli è dunque stata rubata. Ma anche le munizioni sono comunque un bottino pericoloso, finendo nelle mani sbagliate, rischiando di andare a incrementare l'arsenale della criminalità. Il furto è stato scoperto solo al rientro del padrone di casa, che ha subito chiamato i carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia della locale Stazione per il sopralluogo che ha dato il via alle indagini sull'accaduto. Nel frattempo però i ladri avevano già avuto tutto il tempo di fuggire con il bottino.