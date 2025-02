Zecche, liceo Taramelli chiuso. Oggi ennesimo sopralluogo

Ci sarà un ulteriore sopralluogo oggi al liceo scientifico Taramelli. Dopo la bonifica effettuata da Provincia e Ats, la scuola doveva completare un’accurata pulizia straordinaria delle aule bonificate dalle zecche e aveva chiesto tempo. Intanto i rappresentanti degli studenti del Consiglio d’istituto si sono dimessi come ha fatto la componente genitoriale perché "non sussistevano più le condizioni per lavorare". "Non tutti i membri si sono dimessi – fanno sapere dalla scuola – il Cdi resta operativo".

Non sono state solo le zecche all’interno dell’edificio di via Menocchio (730 studenti) a far degenerare la situazione. Tra le difficoltà incontrate i ragazzi segnalano "una gestione poco chiara delle emergenze, la mancata definizione di obiettivi e indirizzi programmatici chiari, ritardi e inefficienze nell’approvazione di documenti e fondi essenziali per la qualità dell’insegnamento e delle attività scolastiche, problemi organizzativi che hanno compromesso iniziative importanti, come viaggi di istruzione ed eventi scolastici".

Ieri nonostante l’accordo straordinario che la Provincia ha sottoscritto con l’Università con il quale sono state messe a disposizione 21 aule per una capienza potenziale di oltre 1.700 studenti, le classi quarte non sono andate in classe al Campus della salute perché è stato possibile rimodulare in modo funzionale soltanto gli orari dei docenti delle quinte ospitate alla Nave.

Manuela Marziani