Zavattarello, il sindaco Simone Tiglio condannato a un anno per turbativa d’asta e rivelazione del segreto d’ufficio

Pavia, 20 giugno 2023 - Condannato a un anno, come richiesto dall'accusa. Simone Tiglio, sindaco di Zavattarello, era stato arrestato, ai domiciliari, nel marzo 2022, con sospensione dall'incarico che aveva poi ripreso a ricoprire dal giugno dello scorso anno, quando aveva perso efficacia la misura cautelare. Rinviato a giudizio alla fine dello scorso settembre, si è concluso oggi, martedì 20 giugno, il processo di primo grado al Tribunale di Pavia per presunte irregolarità in due procedimenti pubblici, per fatti che risalivano al 2019, con due capi d'imputazione.

Contestate infatti sia la turbata libertà degli incanti, per l'affidamento in gestione di un asilo nido comunale, sia la rivelazione del segreto d'ufficio, per il concorso al ruolo di direttore della Rsa, con l'accusa di aver favorito una candidata fornendole le domande del concorso.

Tiglio ha sempre contestato ogni addebito, sostenendo di aver agito con legittimità e nell'interesse dell'ente pubblico. Nell'udienza di oggi l'accusa ha formulato le richieste di condanna, a un anno per il sindaco e a 6 mesi per l'unica coimputata rimasta, dopo che altri due avevano fatto ricorso a riti alternativi. Ed è stata poi emessa sentenza con la condanna di entrambi, accogliendo le richieste dell'accusa.

"Attendiamo il deposito delle motivazioni - commenta l'avvocato Marco Casali, difensore di Simone Tiglio - per quali il collegio si è riservato 90 giorni. Per il momento posso dire che non siamo d'accordo sull'aver qualificato come reati i fatti contestati". Per la vicenda dell'asilo, in particolare, la difesa del sindaco aveva ribadito nel corso del processo che le presunte irregolarità riguardavano un avviso esplorativo di manifestazione d'interesse, ma non era poi seguito alcun bando per l'affidamento della gestione di un asilo nido che non era mai stato aperto a Zavattarello. Con la sentenza di condanna, anche se non definitiva, spetta ora alla Prefettura di Pavia disporre la sospensione dall'incarico di sindaco, prevista dalla legge per una durata di 18 mesi dopo la sentenza di primo grado.