Volano gli schiaffi dopo la discussione per una precedenza. Soccorsi due papà

VIGEVANO (Pavia)

Hanno avuto un alterco per una banale questione di precedenza nelle vicinanze della scuola frequentata dai figli. Ma quella che avrebbe potuto esaurirsi come una semplice discussione si è invece risolta a schiaffi e ora gli agenti della polizia locale di Vigevano sono al lavoro per ricostruire l’accaduto nell’attesa di una eventuale querela delle parti. L’episodio è avvenuto ieri intorno alle 9 tra corso Garibaldi e viale Sforza, in pieno centro: protagonisti un 40enne italiano e un 41enne egiziano. La questione sarebbe sorta perché uno dei due stava attraversando sulle strisce pedonali e l’automobilista se ne sarebbe accorto all’ultimo momento. Per fortuna nessuno ha riportato conseguenze ma subito sono volate parole grosse; l’automobilista è sceso e il diverbio si è risolto con qualche schiaffo. Sul posto, con la polizia locale, un’a ambulanza che ha accompagnato i due uomini all’istituto clinico Beato Matteo in codice verde.

U.Z.