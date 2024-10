Vogherese choc: il portiere Alessandro Guarnone perde la milza in uno scontro di gioco

Voghera (Pavia) – Il portiere della Vogherese Alessandro Guarnone è stato ricoverato in Rianimazione nell'ospedale di Voghera dove gli è stata asportata la milza a causa di un grave incidente di gioco nel match di domenica scorsa contro il Vado.

Guarnone ha subìto un intervento chirurgico di splenectomia, che implica appunto l'asportazione della milza, e un'angioplastica dell'arteria surrenalica, compromessa a causa dello scontro. L’operazione è durata circa tre ore e ora il portiere della Vogherese si trova in Rianimazione, ma se le sue condizioni lo consentiranno già oggi, lunedì 7 ottobre, sarà trasferito nel reparto di Chirurgia generale.

L'estremo difensore della Vogherese, che milita in serie D, si è scontrato con un attaccante della squadra avversaria al 21’ del secondo tempo. Il club ha espresso "vicinanza e sostegno ad Alessandro, così come alla sua famiglia, presente in tribuna allo stadio Parisi. Desideriamo altresì ringraziare coloro che hanno prestato prontamente soccorso, come i medici dell'ambulanza in campo e il personale sanitario dell'Ospedale di Voghera. Ad Alessandro, tutto il Club manda un grande abbraccio e gli auguri di una pronta guarigione. Augurio che tutti i nostri tifosi e i veri sportivi e appassionati di calcio ribadiscono con stima e affetto nei confronti Alessandro. Forza Ale!".

Guarnone, 25 anni, è cresciuto nelle giovanili del Milan arrivando fino alla Primavera, per poi trovare la sua dimensione nei campionati dilettanti.