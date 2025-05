Telecamere e agente. Si punta sulla sicurezza

Presto anche Gravellona potrà dotarsi di una rete pubblica di videosorveglianza grazie alla quale garantire la maggiore sicurezza dei cittadini. Il Consiglio comunale ha approvato nei giorni scorsi il nuovo regolamento che disciplinerà la novità, un passaggio che è espressamente previsto dalla legge. Nei fatti l’iter è già stato avviato anche se le tempistiche non sono ancora definite. Esattamente come quelle che, entro l’estate comunque, porteranno grazie alle procedure di mobilità un nuovo agente al comando della polizia locale in arrivo dal comando della vicina Trecate.

Il suo ingresso in organico coinciderà con la possibilità di avviare la rete di “occhi elettronici“ la cui installazione è pressoché in fase conclusiva e sarà poi messa in rete collegandola alla centrale operativa della polizia locale. Saranno una decina in tutto e verranno collocati ai varchi di accesso in piazza Delucca, il cuore del paese, via Duglio, la principale di accesso al paese, e l’area del cimitero.

U.Z.