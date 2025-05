Cicloamatore senza vita in un fossato

RIVANAZZANO (Pavia)Una zona completamente deserta, senza un mezzo e senza persone. È in questo contesto che ieri attorno alle 12,45 una persona che stava passando per caso non ha potuto non notare una bicicletta a bordo strada parzialmente nascosta dall’erba piuttosto alta. Quando il passante si è avvicinato, ha scoperto che nel fossato c’era anche il corpo di un uomo. A quel punto ha lanciato l’allarme, sulla strada Pontecurone-Voghera sono arrivati un’ambulanza e l’automedica, ma per il ciclista purtroppo non c’era più nulla da fare. Il 61enne era deceduto. Ancora avvolte nel mistero le cause della morte. L’uomo, che indossava un abbigliamento tipico dei ciclisti dilettanti, molto probabilmente era uscito per un allenamento. Qualche pedalata sulle colline e non si sa che cosa sia potuto accadere sulla strada strada Marchesina, una via piuttosto stretta e asfaltata che viene percorsa dai ciclisti come da chi si sposta in auto e dai mezzi agricoli. È probabile che il ciclista possa aver accusato un malore e abbia abbandonato la bicicletta prima di sentirsi male e perdere la vita cadendo nel fosso. Ma non è escluso che, mentre pedalava, possa essere stato urtato da un’auto o da un mezzo agricolo che gli abbia fatto perdere l’equilibrio fino a farlo cadere nel fossato. Per far luce su quanto accaduto, sulla Pontecurone-Voghera si sono precipitate una pattuglia del commissariato di Voghera e due auto dei carabinieri di Rivanazzano.

Manuela Marziani