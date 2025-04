Voghera, truffa finisce in rapina: 90enne immobilizzata e casa a soqquadro

Voghera (Pavia), 1 aprile 2025 - Solo dopo averli fatti entrare in casa si è resa conto che erano due impostori. E la truffa è diventata rapina.

Una donna di 90 anni, che abita a Voghera in zona Medassino, verso le 13 di ieri, lunedì 31 marzo, ha aperto la porta a due truffatori. L'hanno mandata in confusione e non è neppure riuscita poi a spiegare quale stratagemma abbiano utilizzato per entrare nell'abitazione, spacciandosi per dei "tecnici", forse del Comune o di qualche azienda di servizi, uno pare si sia presentato come vigile o funzionario. Sta di fatto che sono riusciti a convincerla a effettuare il presunto sopralluogo nella casa, ma la vittima si è subito insospettita per il loro comportamento e ha capito che erano dei malviventi. Al tentativo di reazione dell'anziana i due non hanno però desistito, anzi uno l'ha immobilizzata, concretizzando così la rapina, mentre il complice ha messo a soqquadro tutte le stanze per cercare contanti e oro. Non ha trovato soldi, ma da un cassetto della camera da letto ha rubato alcuni gioielli, tra cui una catenina e qualche anello, per un valore non quantificato ma che non sembrerebbe particolarmente ingente. Preso il bottino, i due impostori si sono quindi allontanati e l'anziana ha chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Voghera, che hanno avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili, che però nel frattempo avevano avuto il tempo di fuggire e di far perdere le proprie tracce. L'anziana vittima non è per fortuna rimasta ferita, non è stata malmenata e non è stato necessario l'intervento dei soccorsi sanitari, anche se era comprensibilmente molto spaventata e scossa per l'accaduto.