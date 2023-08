Voghera, spaccata notturna alla Coop: due ladri fuggiti, uno arrestato

Voghera (Pavia), 5 agosto - Hanno spaccato la vetrata con un'ascia, sono entrati negli uffici del supermercato e hanno rubato circa 400 euro in contanti da alcune cassette di sicurezza. Ma uno dei tre è stato arrestato in flagranza.

Erano circa le 3 di notte quando alla centrale operativa dei carabinieri di Voghera è arrivato l'allarme dal sistema antintrusione del supermercato Coop, in viale Martiri della Libertà angolo Strada Monrtrucco. Sul posto è arrivata in breve una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Voghera, che ha sorpreso e inseguito tre fuggitivi. Due malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce scappando a piedi per i campi, ma uno è stato bloccato e tratto in arresto in flagranza. A.B., 28enne di nazionalità albanese, è stato trovato in possesso di parte della refurtiva e di oggetti atti allo scasso, trattenuto in attesa dell'udienza di convalida con eventuale giudizio per direttissima, fissata in Tribunale per oggi, sabato 5 agosto.

Le ricerche degli altri due fuggitivi nella zona non hanno invece avuto esito, forse la banda aveva un mezzo a disposizione nelle vicinanze o anche un complice-autista per una rapida via di fuga, ma il piano è stato in parte sventato, con l'arresto in flagranza di uno dei presunti responsabili, grazie alla tempestività dell'intervento dei militari dell'Arma.