Voghera, dopo il derby col Pavia le botte al bar: tre tifosi in ospedale

Voghera (Pavia), 3 aprile 2023 - I festeggiamenti per il derby vinto al 91esimo sono finiti in botte. Tre tifosi del Voghera, tutti residenti nella città iriense, di 24, 25 e 29 anni, sono finiti al pronto soccorso nella serata di ieri, domenica 2 aprile. Non si è trattato però di scontri allo stadio, ma di una rissa, o forse più di un'aggressione, successa alcune ore dopo la fine della partita, in un bar in via Bonfiglio Zanardi a Voghera, tratto urbano della Sp10 Padana Inferiore, non lontano dallo stadio comunale Giovanni Parisi, dove nel pomeriggio la squadra di casa si era imposta per 1-0 nel derby col Pavia (categoria Eccellenza), in una partita decisa dal gol nel recupero del secondo tempo.

I soccorsi di Areu sono scattati poco prima delle 21 con due ambulanze che in codice verde hanno portato i feriti in ospedale, medicati e dimessi per fortuna con pochi giorni di prognosi, per lesioni lievi. Indagini della polizia sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto e contestarne le responsabilità. Pare che nel locale, dove stavano festeggiando dopo la partita i tifosi del Voghera, siano entrati dei tifosi del Pavia, non quelli però del tifo organizzato, ripartiti subito dopo la partita con i pullman, ma qualcuno che si era invece fermato a Voghera per la serata. Ne è scoppiata una rissa con danni anche al locale, tra sedie e sgabelli che volavano e sangue per terra. Ad avere la peggio i tre tifosi del Voghera, vittime dell'aggressione. Anche il derby nel girone d'andata, a Pavia, era terminato con disordini, in quel caso allo stadio Fortunati, con i tifosi del Voghera aggrediti appena scesi dai pullman, che avevano portato a 17 Daspo disposti dalla Questura lo scorso dicembre nei confronti di tifosi di entrambe le squadre, con provvedimenti di divieto ad accedere a luoghi in cui si svolgono competizioni sportive per durate da 3 a 8 anni.