Voghera, lite nel piazzale della stazione: l'arrivo dei carabinieri evita che finisca in rissa

Voghera (Pavia), 6 agosto 2023 - La rissa è stata evitata grazie all'immediato intervento dei carabinieri. Nella serata di ieri, sabato 5 agosto, poco dopo le 22.30, al 112 è arrivata una richiesta d'intervento per una rissa nella piazza davanti alla stazione ferroviaria di Voghera. In piazzale Marconi, oltre a un'ambulanza della Croce Rossa di Voghera, sono subito arrivati i militari della Compagnia di Voghera, che già si trovavano nelle vicinanze per i servizi disposti proprio per contrastare e prevenire sia reati che situazioni di pericolo nelle zone considerate più a rischio, sia per criminalità che per degrado, della città iriense.

All'arrivo della pattuglia dei carabinieri era in realtà in corso una sorta di accesa discussione, non ancora una vera e propria rissa, tra un gruppetto dei soliti e già noti frequentatori abituali del piazzale della stazione ferroviaria. E alla vista dei militari gli animi si sono rapidamente calmati, ponendo fine alla questione senza ulteriori conseguenze. Un uomo di 30 anni, individuato dai soccorritori sanitari come un coinvolto che necessitava di cure, è stato trattato sul posto senza che fosse necessario il ricovero in ospedale, con l'intervento dell'Areu concluso quindi senza trasporto.