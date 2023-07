Voghera, ladri entrano in casa dalla porta finestra e portano via pochi spiccioli

Voghera (Pavia), 12 luglio 2023 – I ladri sono entrati da una porta finestra lasciata aperta, dopo aver scavalcato la ringhiera ed essere saliti sul balcone al piano rialzato, approfittando della momentanea assenza dei residenti.

Il furto è stato infatti scoperto dalle vittime al loro rientro a casa, già a tarda ora nella notte tra lunedì e ieri, martedì 11 luglio, quando hanno chiamato sul posto i carabinieri, intervenuti in via Granella a Voghera con una pattuglia del Radiomobile per il consueto sopralluogo.

I ladri si erano comunque già allontanati dall'abitazione, dopo il furto compiuto con tutta probabilità già da qualche ora, avendo dunque il tempo di fuggire facendo perdere le proprie tracce ben prima che fosse lanciato l'allarme alle forze dell'ordine.

Forse però i malviventi erano stati disturbati, perché nell'abitazione non avrebbero avuto il tempo di frugare in cerca di eventuali preziosi da rubare, portando via solo una somma di poco più d'un centinaio di euro in contanti, soldi lasciati in un borsellino, per un bottino quindi magro. In ogni caso i carabinieri hanno avviato indagini sull'accaduto nel tentativo di individuare i responsabili, forse ladri d'appartamento che potrebbero aver messo a segno anche altri colpi nella zona.