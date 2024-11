Voghera, rientra a casa e trova due ladri incappucciati che stanno arraffando gioielli

Voghera (Pavia), 10 novembre 2024 - Si è trovato faccia a faccia con i ladri che stavano frugando nel suo appartamento. L'uomo, 50enne che abita da solo in via Barbieri a Voghera, ha avuto la sgradita sorpresa al rientro a casa, già a tarda ora, nella notte tra venerdì e ieri, sabato 9 novembre. Una situazione potenzialmente molto pericolosa, perché non si sa mai che reazione possano avere i malviventi quando vengono sorpresi all'opera. Per fortuna in questo caso hanno evitato il contatto diretto con il padrone di casa, non lo hanno né minacciato né aggredito, senza così trasformare il loro reato in rapina.

I due sconosciuti, vistisi scoperti, ma non riconoscibili perché in azione a volto coperto, incappucciati, si sono precipitati verso la stessa finestra, al piano terra, che avevano forzato per entrare nell'abitazione, fuggendo con un bottino. Il furto non è infatti rimasto solo tentato perché i ladri, anche se interrotti dall'arrivo del padrone di casa, si erano già impossessati di alcuni gioielli d'oro, per un valore che non è stato ancora quantificato.

Nella concitazione del momento, la vittima del furto ha avuto comunque la prontezza di chiamare immediatamente le forze dell'ordine e sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri, del Radiomobile della Compagnia di Voghera. Nel frattempo i ladri sono però riusciti a far perdere le proprie tracce, dileguandosi a piedi nel buio della notte o forse salendo su un'auto lasciata nella vicinanze, magari anche con un complice-autista ad attenderli in strada. Le immediate ricerche dei fuggitivi non hanno avuto esito e i militari hanno effettuato il sopralluogo nell'abitazione depredata, avviando le indagini per cercare di identificare i responsabili.