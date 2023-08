Voghera, investito in via Verdi: 84enne muore in ospedale

Voghera (Pavia), 8 agosto 2023 - Le sue condizioni si erano aggravate già durante il trasporto in ambulanza ed è poi morto in ospedale. Non ce l'ha fatta l'uomo di 84 anni investito in via Verdi a Voghera nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 agosto. Mancavano pochi minuti alle 18 quando sul posto erano intervenute in codice rosso auto medica e ambulanza della Croce Rossa di Voghera per soccorrere l'anziano investito da una Ford Ka, sbalzato a diversi metri di distanza dal punto dell'impatto, lasciando una vistosa chiazza rossa di sangue sull'asfalto.

Le sue condizioni erano state valutate di media criticità, con il trasporto in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia. Ma già durante il tragitto l'84enne era andato in arresto cardiaco, rianimato e quindi ricoverato in ospedale in condizioni ben più gravi di quelle che erano parse sul posto dell'incidente. Nel frattempo la polizia locale di Voghera ha proceduto ai rilievi sul luogo dell'investimento, avviando accertamenti per individuare le eventuali responsabilità dell'automobilista coinvolto.

In ospedale le condizioni del ferito si sono poi ulteriormente aggravate fino al decesso, con il procedimento sul sinistro che è quindi diventato per omicidio stradale colposo.