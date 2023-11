Urtato da treno in transito alla stazione di Voghera: 47enne morto per trauma cranico

Voghera (Pavia), 20 novembre 2023 - Urtato da un treno merci in transito sul binario 5, mentre era sul marciapiede della banchina, evidentemente troppo vicino ai binari. Questa almeno la prima ricostruzione, con la dinamica ancora in fase di accertamento, della tragedia avvenuta poco prima delle 15 di oggi, lunedì 20 novembre, alla stazione ferroviaria di Voghera.

Del caso si sta occupando la Polfer e non è stata ancora resa nota l'identità dell'uomo, un 47enne che ha perso la vita. Contrariamente alle prime informazioni, la vittima non è stata travolta e 'arrotata' dal treno e il corpo non era infatti sui binari a 200 metri dal marciapiede della stazione, ma è stato invece sbalzato sulla stessa banchina dopo l'urto col treno in transito, che s'è poi fermato solo dopo l'incidente.

Forse l'uomo è stato toccato prima al braccio o alla spalla, ma nell'impatto ha poi riportato un gravissimo trauma cranico che gli è stato letale: i soccorritori di Areu arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il treno merci viaggiava in direzione da Genova verso Milano sul binario 5, transitando a velocità ridotta come sempre in attraversamento di una stazione, ma senza doversi fermare. Un tragico incidente, ma la vittima non stava attraversando i binari né sembra che possa aver compiuto un gesto volontario.

In seguito al drammatico investimento, si registrano cancellazioni e ritardi fino a 60 minuti lungo la linea ferroviaria Milano-Tortona. Alcuni treni in partenza o diretti a Milano verranno riprogrammati.