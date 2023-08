Voghera, terzo furto nel giro di un mese negli stessi uffici all’Autoporto

Voghera (Pavia), 28 agosto 2023 - Terzo furto in poco più di un mese. Sempre ai danni della stessa ditta di spedizioni che ha gli uffici all'interno del parcheggio dell'Autoporto di Voghera, a fianco della stazione ferroviaria, in piazzale Guglielmo Marconi. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Voghera sono stati chiamati nella mattinata di oggi, lunedì 28 agosto, per un furto messo a segno nel corso della nottata precedente.

Come già nelle due precedenti occasioni, la prima nella notte tra il 23 e il 24 luglio e la seconda in quella tra il 16 e il 17 agosto, ignoti ladri hanno infranto il vetro di una finestra e si sono così introdotti negli uffici della società Ammiraglia soluzioni postali, che si occupa di servizi per consegna poste e corriere espresso. Anche questa volta, come già nelle due precedenti, i ladri hanno rubato i soldi in contanti trovati negli uffici, per un bottino che deve ancora essere quantificato. Più che un sospetto che possa trattarsi dello stesso o, se più d'uno, degli stessi malviventi, che sembrano aver preso di mira gli uffici della ditta di spedizioni per prelevare contanti al bisogno, approfittando della zona isolata specie di notte.

Nello stesso Autoporto sono stati segnalati di recente anche altri reati, come furti sulle automobili lasciate in sosta e pure rapine ai danni degli automobilisti. E non a caso all'inizio del mese, giovedì 3 agosto, i carabinieri avevano comunicato di aver denunciato un 28enne senegalese, per il reato di ricettazione, intercettato nell'ambito di controlli dei militari all'ingresso e uscita dall'Autoporto di Voghera, trovato in possesso di tre tessere bancomat, intestate ad altre persone, risultate parte del bottino di due diversi furti in abitazioni, messi a segno nella settimana precedente.