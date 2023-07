Voghera, furto di notte all'Autoporto: derubati gli uffici di una società di spedizioni

Voghera (Pavia), 25 luglio 2023 – Ladri in azione negli uffici di una ditta di spedizioni all'interno del parcheggio dell'Autoporto di Voghera, a fianco della stazione ferroviaria in piazzale Guglielmo Marconi. Una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Voghera è intervenuta nella mattinata di ieri, lunedì 24 maggio, per un furto messo a segno nella nottata precedente.

I ladri avevano rotto il vetro di una finestra e da lì si sono introdotti negli uffici della società Ammiraglia soluzioni postali, che si occupa di servizi per consegna poste e corriere espresso. I malviventi erano però interessati solo ai contanti e hanno infatti rubato i soldi trovati nell'ufficio, per un bottino che è ancora in corso di quantificazione.

Nella stessa nottata, sempre a Voghera, furto fallito invece al centro sportivo della società Arcieri Voghera, in strada Frassolo. Ignoti ladri hanno cercato di forzare la porta della struttura in legno che è adibita a punto ristoro, ma non ci sono riusciti e hanno lasciato l'effrazione incompiuta con il furto rimasto solo tentato, ma ugualmente denunciato nella mattinata successiva ai carabinieri.

Forse volevano anche in quel caso rubare i soldi sperando di trovare contanti in fondo cassa oppure impossessarsi di generi alimentari o bevande, ma se ne sono invece andati a mani vuote.