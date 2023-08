Furto negli uffici di una ditta di spedizioni a Voghera: i carabinieri indagano

Secondo furto, in meno di un mese, negli uffici di una ditta di spedizioni all’interno del parcheggio dell’Autoporto di Voghera, a fianco della stazione ferroviaria in piazzale Guglielmo Marconi. I carabinieri sono stati chiamati l’altra mattina, accertando il furto messo a segno nella nottata precedente. Come già successo con identiche modalità nella notte tra il 23 e il 24 luglio, ignoti ladri hanno rotto il vetro di una finestra per introdursi negli uffici della società Ammiraglia soluzioni postali, che si occupa di servizi per consegna poste e corriere espresso. Come nel colpo precedente hanno rubato denaro contante, per un valore che non è stato ancora quantificato. Ovviamente può essere solo un sospetto, in mancanza di altri elementi, che si sia trattato degli stessi malviventi dell’episodio di luglio.

S.Z.