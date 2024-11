Voghera, furto su auto in sosta sventato dai carabinieri: arrestato 34enne

Voghera (Pavia), 30 novembre 2024 - Il furto è fallito, sventato dal passaggio di una pattuglia dei carabinieri, che hanno arrestato il presunto responsabile. "Nel corso della scorsa nottata - riferisce la nota stampa dell'Arma diramata oggi, sabato 30 novembre - i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Voghera hanno arrestato per tentato furto su auto G.S., 34enne pregiudicato, originario di Belvedere Marittimo (CS), ma residente a Voghera".

La pattuglia stava perlustrando in orario notturno le zone della città iriense ritenute particolarmente a rischio per furti quando i militari hanno notato l'uomo "armeggiare nei pressi di una Mercedes". Alla vista dei carabinieri il 34enne "ha tentato la fuga - spiega ancora la nota dell'Arma - venendo tuttavia bloccato dopo un brevissimo inseguimento a piedi". Perquisito, è stato trovato in possesso di un martelletto frangivetro, proprio l'attrezzo, in base alla ricostruzione dei carabinieri, con cui il sospettato aveva appena danneggiato la Mercedes in sosta per cercare all'interno dell'abitacolo qualcosa da rubare. Anche se il furto non è stato portato a termine, è scattato comunque l'arresto, per il reato tentato, con il 34enne trattenuto per la notte nella camera di sicurezza della caserma dei carabinieri di Voghera, in attesa della convalida.