Voghera, quattro cuccioli di cane abbandonati sotto un cavalcavia: serve aiuto per svezzarli

Voghera (Pavia), 16 ottobre 2024 – Ci sono quattro cuccioli di cane da salvare. Sono stati trovati sotto il cavalcavia del Motel K a Casei Gerola e questa mattina sono arrivati al rifugio Enpa di Strada Folciona.

Il salvataggio

Hanno 20-25 giorni di vita, il manto bianco con alcune macchie nere, ma soprattutto sono denutriti, sofferenti e in evidente stato di ipotermia per il fatto di essere stati abbandonati al freddo.

Appena arrivati sono stati messi sotto una lampada riscaldante, rifocillati e sottoposti a terapia antibiotica. Uno di loro, però, nonostante lo stato di denutrizione si è mostrato inappetente e la sua condizione preoccupa non poco.

L’appello

“Serve cibo umido starter cane per svezzarli – spiegano dal rifugio, che lancia un appello lanciando un appello -. Si può anche effettuare una donazione online offrendo un aiuto a distanza.

Ma sarebbe anche auspicabile trovare balia umana in zona per poter garantire uno svezzamento graduale ai quattro cuccioli. Per loro il primo pasto solido consumato è stato una "forzatura" inevitabile. E servirebbe anche un ambiente più tranquillo. Tutto il materiale necessario verrà fornito”. Chi ha esperienza e disponibilità può contattare il 3485632235 solo su Whatsapp