Voghera, la Cri raccoglie fondi per un’ambulanza dei desideri: servirà a realizzare i sogni delle persone malate

Voghera (Pavia), 10 giugno 2023 – Un'ambulanza speciale che si propone di realizzare i desideri e i sogni delle persone che a causa del loro stato di salute sono costrette a restare a letto o in ospedale per diverso tempo. Il progetto molto ambizioso è del comitato vogherese della Croce Rossa che sta organizzando diversi eventi di raccolta fondi per acquistare un mezzo e dare la possibilità a chi lo desidera di andare al mare, ad assistere a un concerto, a una partita di calcio oppure a incontrare una persona cara.

“I desideri che vorremmo realizzare sono semplici per chi sta bene - ha detto la presidente del comitato Croce rossa di Voghera, Chiara Fantin -, ma per chi non sta bene incontrare un amico lontano o assistere a uno spettacolo, vorrebbe dire trascorrere una bella giornata, lontano dai pensieri più cupi”.

Oltre ai fondi per l’acquisto del mezzo, bisogna prevedere quelli per l’allestimento, il materiale sanitario, il mantenimento e il personale. Inoltre ci si dovrà preoccupare anche dei costi per l’acquisto degli eventuali biglietti o delle spese vive. Da una ricerca effettuata sul web, non ci sarebbero altre sedi della Croce rossa che abbiano pensato a un’ambulanza dei desideri e sarebbero pochissime le ambulanze in Italia. Una delle poche sarà a Voghera, se molti contribuiranno alla realizzazione del desiderio