I sindacati rompono col Comune di Voghera: “Relazioni assenti, mancate risposte. Pronti allo stato di agitazione”

VOGHERA – “Se la Rsu non sarà presente all’incontro che avevamo chiesto, convocato per domani, non ci sarà neppure la Uil”. Maurizio Poggi, segretario provinciale di Uil Fpl, è risoluto. Insieme alle altre organizzazioni sindacali aveva chiesto un incontro al sindaco Paola Garlaschelli per risolvere alcune problematiche aperte in Comune e vorrebbe poterne parlare alla presenza di chi, più di tutti, ha il polso della situazione che vivono i 200 dipendenti.

“Il sindaco ha detto di essere libera d’invitare chi le pare – ha aggiunto Poggi – e questo non è educato, oltre a essere un errore politico. Inoltre la risposta non ci è arrivata con una mail, ma pubblicamente. Questo atteggiamento fa pensare che si vogliano spingere le categorie a intervenire su una Rsu molto ferma sulle proprie posizioni”. Da discutere, riporta la lettera di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Rsu, le relazioni sindacali “praticamente assenti con aspetti che possono essere considerati atteggiamenti antisindacali”. “L’amministrazione – hanno sottolineato i sindacati – non ci ha messo in condizione di verificare le modalità con cui è stato distribuito il salario accessorio 2024”.

Per quanto riguarda i passaggi economici nelle aree sarebbero stati destinati 11mila euro che potrebbero tradursi in 10-12 progressioni. “Su circa 200 dipendenti è una fetta troppo esigua – hanno aggiunto Stefania De Biase, Roberta Nalin, Maurizio Poggi e Maria Guzzetti –. Inoltre, non vi è stata nessuna informazione sull’accordo che prevedeva l’aumento dell’indennità di servizio esterno per la polizia locale e non si è raggiunta un’intesa sulle educatrici. Valuteremo uno stato di agitazione e un’azione legale”.