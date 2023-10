"Voghera: Commissariato all'ex macello, "Si può fare"".

L’ex macello comunale di Voghera è disponibile per ospitare il commissariato di polizia: lo conferma una delibera di Giunta. A settembre la Prefettura aveva chiesto a Palazzo Gounela "aggiornamenti in merito all’effettiva disponibilità dell’immobile", in seguito a un atto di indirizzo del Comune di dicembre 2021 con cui si proponeva alla Questura il trasferimento del commissariato nel complesso di viale del Lavoro "auspicando un accordo che prevedesse l’utilizzo gratuito del complesso per un periodo utile a compensare gli importi delle opere di recupero effettuate dall’utilizzatore e disponendo la validità della proposta in sei mesi". Il Comune ha rinnovato alla Prefettura la disponibilità. N.P.